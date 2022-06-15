أبي رميا تابع الحفر والبناء على عقار مغارة الفقمة

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تواصل النائب سيمون ابي رميا مع رئيس بلدية عمشيت الدكتور طوني عيسى، في إطار متابعة عملية الحفر والبناء على عقار يقع فوق ما يعرف بـ "مغارة الفقمة"، على شاطئ عمشيت.

وأوضح عيسى أن "عملية الحفر تتم وفق رخص قانونية على عقار ملك حاص استحصلت عليها صاحبة العقار المذكَور من الوزارات والإدارات المعنية".

إلى ذلك اتصل ابي رميا بوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين الذي أبلغه أن الوزارة علقت أعمال الحفر والبناء وعاينت المكان اليوم خبيرة مختصة"، كاشفا ان "الأعمال ستستكمل بطريقة لا تضر بالفقمة وفق الضوابط البيئية المطلوبة".