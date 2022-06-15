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وزير التربية من بعلبك: اتخذنا قرارا بزيادة بدل الأتعاب لأعمال مراقبة الامتحانات والتصحيح

15
JUNE
2022
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التقى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مديري المدارس والثانويات الرسمية في بعلبك الهرمل، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، مختتما جولة اليوم الأول من زيارته البقاعية، بمشاركة المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد الفايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيسة مصلحة الفنون الجميلة والتعليم الشامل صونيا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وحضر اللقاء النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، إبراهيم الموسوي، وينال صلح، مسؤول التعبئة التربوية في "حزب الله" في البقاع حسين الحاج حسن ومندوب المكتب التربوي لحركة "أمل" علي شعيب.

وأشار شمعون في مستهل اللقاء إنها "الزيارة التفقدية العاشرة لمعالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي للمناطق اللبنانية، واليوم نحن في منطقة عزيزة هي منطقه بعلبك الهرمل، منطقة الإباء وحب العلم، ومنطقه الحرمان والحاجات الكثيرة".

وأضاف: "نوجه التحية والتقدير لرئيس المنطقة التربوية حسين عبد الساتر، على التحضير لهذه الزيارة والمواكبة، كما نشكر السادة الوزراء والنواب على سهرهم ومراجعاتهم التي لا يخلو أسبوع منها لمتابعه قضايا هذه المنطقة العزيزة، ونخص بالشكر وزير الزراعة السابق الدكتور عباس مرتضى على استضافته معالي الوزير ووفد الوزارة، وحفاوة الاستقبال".

واستمع الوزير الحلبي إلى هواجس ومطالب المعلمين والإداريين، وأبرز العقبات التي تواجه عملهم".

وأكد "سعي وزارة التربية الدائم لرفع مستوى المدرسة الرسمية ومستوى التعليم في لبنان".

وختم: "الامتحانات الرسمية ستجري في مواعيدها المقررة، وتم اتخاذ قرار بزيادة بدل الأتعاب المقررة لأعمال المراقبة والتصحيح، ولدينا التوجه لاستحداث مركز للامتحانات الرسمية في عرسال بالإضافة إلى مراكز أخرى لتخفيف كلفة الانتقال عن كاهل المعلمين والتلاميذ على حد سواء".

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