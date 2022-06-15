living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي أفضى الى إتفاق حول الأجور وبدل النقل للقطاع الخاص

15
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، اجتماع، استكمالا للقاءات سابقة، وبرعاية وحضور وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم، ضم اليهما، رؤساء الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نقولا الشماس، نبيل فهد، سليم الزعني، مارون حلو، زياد بكداش وجاك صراف.وعن الاتحاد العمالي العام رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، حسن فقيه، سعد الدين حميدي صقر، جورج علم، وعن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى رئيسه عربيد: نائب الرئيس حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين.

وأفاد بيان للمجلس، "ان المجتمعين توصلوا الى صيغة توافقية وتشاركية كنتيجة للحوار المرن الذي دعا اليه المجلس على الدوام. حيث أعلن كل من بيرم وعربيد تفاصيله عقب الجلسة.

في مضامين الاتفاق، توافق المجتمعون على زيادة الحد الأدنى للأجور المسجل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص، من 2 مليون ليرة الى 2,6 مليون ليرة وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأجراء في القطاع الخاص من 65 الف ليرة الى 95 الف ليرة. وذلك على أن يستفاد من الزيادة على الأجر حتى سقف راتب خمسة ملايين ليرة لبنانية. على أن يتم تظهير هذا الاتفاق من خلال لجنة المؤشر يوم الجمعة المقبل.

وقد اتفق المجتمعون على أن يبقى حوارهم مستمرا لمعالجة التبدلات الدائمة في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعني أطراف الانتاج جميعهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout