أبي رميا تقدّم بشكوى أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات آملا استئصال آفة الفساد

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تقدّم النائب سيمون ‏ابي رميا اليوم بشكوى امام هيئة الاشراف على الانتخابات عن المخالفات الجسيمة التي جرت خلال فترة الانتخابات في دائرة جبل لبنان الاولى (جبيل كسروان-الفتوح)، وأعلن في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي أن مخالفات القانون الانتخابي لاسيما لجهة الرشاوى الانتخابية وتخطي سقف النفقات كان واضحًا من خلال الإعلانات الانتخابية والخدمات الاستشفائية والمساعدات الاجتماعية التي صرفت في فترة الإنتخابات.

وفنّد أبي رميا هذه المخالفات في خمسة قوانين أساسية: عدم الافصاح عن مصدر الأموال، مخالفة المادة ٦٢ من قانون الانتخابات حيث رصدت على سبيل المثال المساعدات العينية والنقدية للجمعيات وتسديد الأقساط المدرسية والفواتير الإستشفائية، مخالفة القانون لجهة تسديد مبالغ كبيرة للمندوبين واستعمالها للدعاية والترويج وتهديد الناخبين بوظائفهم إضافة الى مخالفة خرق الصمت الإنتخابي.

وأكد أبي رميا أن مؤتمره اليوم هو بمثابة صرخة يطلقها في وجه ثقافة الفساد المستشرية والتي تشكل جرمًا يعاقب عليه القانون وهي لا تقل فداحة عن جرم الإتجار بالبشر فشراء الأصوات جعل من المواطن سلعة إنتخابية. وأعلن أبي رميا انه سيتابع شكواه حتى النهاية طالبًا من هيئة الإشراف على الإنتخابات والقضاء المختص أن يقوما بواجبهما لمحاسبة المخالفين.

وقال ابي رميا: "آمل ان تُستأصل آفة الفساد الانتخابي عبر القنوات القانونية والقضائية ولهذا السبب أتقدم اليوم بهذه الشكوى، عندها يُنصف المرشحون الصادقون والنزيهون الذين التزموا القانون وانا منهم ."