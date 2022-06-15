عشاء للماكينة الانتخابية‎‎ في التيار بدعوة من هيئة طرابلس

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اقامت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحرّ عشاء تكريمي لهيئة القضاء والماكينة الانتخابية حيث القى المنسق سامر الرز كلمة نوه بها بالنتيجة اللتي تحققت " ٦٧٥ صوتاً في انتخابات ٢٠١٨ و ١٢٥٨ في انتخابات ٢٠٢٢" رغم كل التنمر والظروف الصعبة والعراقيل.

كما شكر المنسق رئيس التيار معالي الوزير جبران باسيل والماكينة الانتخابية المركزية وكافة اللجان على دعمهم المطلق على كافة الاصعدة.

كما شكر المنسق نائب الرئيس للشؤون الادارية السيدة مارتين نجم كتيلي ووصفها بالسند الدائم حيث المشورة الصائبة والمتابعة الدقيقة والدائمة.

وقدم لها مع المرشح دوره درع تكريمي تقديرا لجهودها.

وفي الختام تم قطع قالب حلوى كتب عليه كنا ورح نبقى لطرابلس.