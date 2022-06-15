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وليد فياض: هناك تقدماً نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا

15
JUNE
2022
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اشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الى انّ "هناك تقدماً نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا". واوضح انه بحث في هذا الملف مع الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين "الذي أبدى كل الاستعداد للتعاون والمساعدة من أجل انجاز المراحل المتبقية".
وكشف فياض لـ "الجمهورية" ان اللمسات الأخيرة توضَع على المسودة النهائية لهذه الاتفاقية، "ومن المتوقع ان يُعقد قريباً اجتماع في بيروت يضمّ ممثلين عن وزارتي الطاقة في مصر وسوريا لتوقيعها".
واشار الى ان هوكشتاين أكد له أنه سيساعد في الاتجاهات الآتية: العمل مع البنك الدولي للتسهيل والاسراع في بدء تمويل المشروع من دون إضافة شروط إضافية، تحييد هذا المشروع عن عقوبات قانون قيصر، والتدخّل لدى العراقيين لتمديد عقد توريد الفيول الى لبنان والذي ينتهي في أيلول المقبل.
وشدد فياض على انه من الضروري البدء قريباً باستجرار الغاز من مصر ونقله عبر سوريا الى لبنان "حتى تتحسّن منظومتنا الكهربائية ونصبح قادرين على زيادة الانتاج وتزامناً رفع التعرفة لتحقيق الاستدامة المالية"، كاشفاً انّ هوكشتاين وافَقه الرأي وأبلغَ اليه انه "متحمّس لانجاز اتفاقية استجرار الغاز في أسرع وقت ممكن، واذا أمكَن خلال الشهرين المقبلين، وانه سيسعى الى المساهمة في تذليل العقبات التي تعترضها".
واوضح فياض انّ هوكشتاين أبدى أيضاً اهتماماً بمتابعة اتفاقية استجرار الكهرباء من الاردن بعد الانتهاء من اتفاقية الغاز. ونقل عنه انه سمع من الملك الأردني عبدالله الثاني، "كما سمعنا نحن"، حرصاً على تنفيذها في أسرع وقت ممكن بعد تأمين التمويل الضروري لها.

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