حال الطقس في الأيام المقبلة

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وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلاً وداخلا حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة ما يلي:

الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة معتدلة تستمر حتى يوم الجمعة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلاً وداخلا بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلاً وداخلا حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

السبت: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة وبقائها فوق معدلاتها الموسمية.