القاضي شادي قردوحي: القاضي "الأزعر" لا يلاحق في لبنان!

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غرّد القاضي شادي قردوحي عبر حسابه الخاص على تويتر وقال:

لكل أحرار الوطن...للرفاق يلي وثقوا فيي ولا مرة سألوا عن لوني او منطقتي او رقم سجلي...ما تخلوا بعض الاعلام "المضلل" يخدعكم...القاضي "الأزعر" لا يلاحق في لبنان!بس تشوف قاض ملاحق بموجب تحفظ افهم أنه رفض الخضوع والخنوع.

وأضاف:

الترهيب والتهويل "بطرح أهلية" قاضية كل يلي بعرفه أنها هزت عروشهم...لكل حر القضية ليست قضية شخص ولا قاضي...لكن أن تطرح "عدم أهلية" القضاة الأحرار فهذه "مصيبة"...ما بجامل حدا ...بس الواقع الريسة غادة عون "تعاقب" لأنها وقفت بوجههم