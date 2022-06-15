الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائرفي مناطق عدة

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه ثلاثة بيانات جاء فيها:

البيان الاول

ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 15/ 6 / 2022 ولغاية 30 / 6 / 2022، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

البيان الثاني

ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25.19.18.13و30 /6 /2022 ، 6 و 7 /7 /2022 اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقتي العاقورة ووطى الجوز، تتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة، بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة.

البيان الثالث

ستقوم وحدات من الجيش اعتباراً من 7 / 6 / 2022 ولغاية 17 / 6 / 2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.30، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.