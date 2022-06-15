عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 حزيران 2022

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الأخبار: إسرائيل - إيران: ثمنُ المغامرة

خطّ جديد بين الـ 23 والـ 29 إذا لم يوافق العدوّ على ملاحظات لبنان | هوكشتين سمع جواباً واحداً: قانا كاملاً



الديار: لبنان ينجح بوحدة موقفه الرسمي وبـ «زنود» المقاومة في استعادة زمام المبادرة بملف الترسيم

عون غير مستعجل على الاستشارات.. المعارضة ترفع الصوت و«التغييريّون» يطبخون «على السكت»

الدولار يحلّق مجدّداً... والمحروقات تلامس أرقاماً خياليّة



النهار: هل فتح لبنان باب التسوية للترسيم البحري؟

الجمهورية: إستكشاف التأليف يؤخر التكليف

الموقف اللبناني: الترسيم أولوية

البناء: موقف أميركيّ مفاجئ حول العودة للاتفاق النوويّ مع إيران… والرياض لحوار مباشر مع الأنصار / هوكشتاين تسلّم وديعة لبنانيّة شفهيّة حول الترسيم… والأولويّة لوقف الاستخراج / ارتباك «إسرائيليّ» بين مخاطر التراجع والتصعيد… وضع حكوميّ هشّ وتداعيات إقليمية /



نداء الوطن: هوكشتاين يسخر من "شعارات" باسيل... و"لجنة ثلاثية" للمتابعة

لبنان رسم "خطّه الشفهي": "التنازل الخطّي" عند الترسيم!

اللواء: هوكشتاين إلى إسرائيل.. وتقاطع مصالح حول بدء الاستخراج من الحقول السيادية

إرجاء الدعوة الى الاستشارات الملزمة.. ولعبة التجار ترفع سعر الدولار والمحروقات مجدداً



l'orient le jour: Devant Hochstein, le Liban officiel s’exprime enfin d’une seule voix