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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 حزيران 2022

15
JUNE
2022
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

تابعت مصادر نيابية لقاء الوسيط الأميركي مع كتلة النواب الـ 13 لمعرفة سبب غياب رئيسة الكتلة، وسبب حصر اللقاء بعدد من النواب وما إذا كان الحضور قد تم تحديدهم من الجانب الأميركي أم أن غياب البعض يعود له وليس لاستبعاده، وما هو مضمون ما أبلغوه للجانب الأميركي وما سمعوه منه.

 

خفايا

قال مصدر على صلة بملف النفط والغاز ولقاءات الوسيط الأميركي في بيروت إن هوكشتاين تحدّث عن أفكار سيتقدّم بها للجانب الإسرائيلي ويبلورها معه، وإذا تم ذلك سيعود بها الى لبنان، ولذلك لم يبادر الى مناقشة أفكاره مع الجانب اللبناني. وقال المصدر إن الأرجح عدم عودة هوكشتاين في حال الفشل.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تخشى أوساط دبلوماسية من تفاهمات دولية - إقليمية تمدِّد من عمر الإنهيار في لبنان..


غمز
ارتفعت أصوات الاحتجاج في غالبية الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، وخرج كثيرون منها عن الصمت!


لغز
وصف وزير معني إضراب موظفي الإدارة العامة بأنه يصبّ في إطار بقاء الدولة أو انحلالها؟

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ حزباً حاول تجديد نفسه، خاض الانتخابات ضمن لوائح التغيير وبعدد قليل من المرشحين ولم يفز من مرشحيه أي واحد، ولا حقق أي رقم يراهن عليه، قام بفصل أكثر من 30 موظفاً بعد انتهاء الاستحقاق النيابي ويقال إنه أبقى على عشرة فقط...

 

لاحظت مصادر متابعة أنه بعد الموقف الهادئ الذي أطلقه الوزير السابق سليمان فرنجية في ذكرى 13 حزيران أصدر «حزب الله» وعلى غير عادة بياناً يتحدث فيه عن الذكرى بأسلوب يستثير الغرائز مجدداً، مع أنه لم يكن موجوداً في العام 1978 وليس معنياً بهذا الموضوع إلا ما إذا كان من باب المزايدة فقط.

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