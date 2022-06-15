الديار: توافق فرنسي- سعودي على «حكومة انتقاليّة»؟

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بعض ما جاء في مقال علي ضاحي في الأخبار:

تكشف اوساط سنية واسعة الإطلاع عن اتفاق فرنسي - سعودي على تمرير المرحلة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، وفي انتظار وضوح الصورة الدولية والاقليمية خلال الاشهر الستة المقبلة، بحكومة انتقالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يلقى قبولاً سعودياً «تحت الطاولة»، واعادة تكليفه لن تواجه بفيتو سعودي، وهذه الحكومة ستشكل سريعاً ويكون مهمتها الانقاذ الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك الاشراف على الاتفاق الحدودي البحري ان تم بوساطة اميركية ورعاية اممية.