الديار: لولا حزب الله لكان «الاسرائيليون» انتهوا منذ أشهر من التنقيب... ارتياح لدى الوسيط الاميركي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قالت مصادر سياسية مواكبة عن كثب لملف ترسيم الحدود أن «عنصرين يعيدان لبنان أقوى الى طاولة المفاوضات غير المباشرة، الا وهما وحدة الموقف اللبناني، أضف الى ذلك «زنود» المقاومة، فلولا وجود حزب الله لكان «الاسرائيليون» انتهوا منذ أشهر من التنقيب في «كاريش»، ووضعوا يدهم على قانا وعلى ما هو أبعد منه».

وأضافت المصادر لـ «الديار»: «تراجع لبنان الرسمي عن الخط 29 وتمسكه بالخط 23 ترك ارتياحا لدى الوسيط الاميركي الذي كان ليبلغ لبنان صراحة بتوقف وساطته في حال العكس»، مرجحة تزخيم المفاوضات غير المباشرة سواء في الناقورة او من خلال زيارات مكوكية لهوكشتاين بين بيروت و»تل ابيب»، لأن كل القوى المعنية بالملف مستعجلة على الانتهاء منه لضمان عملية التنقيب والاستخراج بأمان، في وقت ان أوروبا بأمسّ الحاجة لغاز المنطقة، من دون ان ننسى ان لبنان بأمسّ الحاجة للعائدات المالية الطائلة من هذا الغاز».