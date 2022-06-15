الديار: ارتياح أميركي يسرّع المفاوضات

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

فضّل المسؤولون اللبنانيون ابقاء التفاصيل التقنية التي أبلغها الرئيس عون لهوكشتاين في اطار رده على المقترح الاميركي السابق قيد الكتمان.

اذ أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية، ان الرئيس شدد على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، وقدم لهوكشتاين رداً على المقترح الاميركي الذي سبق للوسيط الاميركي ان قدمّه قبل اشهر، على ان ينقل الأخير الموقف اللبناني الى «اسرائيل» خلال الايام القليلة المقبلة. وقد تمنى عون على هوكشتاين العودة سريعاً ومعه الجواب من «اسرائيل».

وفي مقابلة مع قناة «الحرة» مساء، قال هوكشتاين ان الرد اللبناني «يدفع بالمفاوضات إلى الأمام»، وأشار الى ان: «الخبر السار هو أنّني وجدت إجماعًا أكبر حول الرسالة، وإعدادًا جدّيًا للزيارة، وقد قدّموا بعض الأفكار التي تشكل أسس مواصلة المفاوضات والتقدم بها».