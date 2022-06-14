الرئيس عون يشدد على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية

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جاء في مقدمة أخبار الOTV:

تبلَّغ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموقف اللبناني الرسمي من التطورات الأخيرة المرتبطة بالحدود البحرية الجنوبية. وخلال اللقاء الذي جمع بين الجانبين اليوم، شدد الرئيس عون على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، وقدم رداً على المقترح الاميركي المرفوع قبل اشهر، على ان ينقل هوكشتاين الموقف اللبناني الى الجانب الاسرائيلي خلال الايام القليلة المقبلة. وتمنى الرئيس عون على المسؤول الأميركي العودة سريعاً الى لبنان ومعه الجواب.

وفي الموازاة سارع الرئيس نبيه بري إلى التأكيد بأن ما تبلَّغه الوسيط الأميركي في بعبدا متفق عليه لبنانياً، في وقت تحدث الرئيس نجيب ميقاتي عن موقف لبناني موّحد من مسألة الترسيم، الى جانب التأكيد بأن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء عملية التنقيب من دون التخلي عن حق لبنان.

هذا في الشكل. أما المضمون، فمتروك للأيام المقبلة، التي ستكثر فيها التحليلات والاستنتاجات في انتظار الخبر اليقين.

غير أنَّ خبر الاستشارات النيابية الملزمة، الذي يزايد البعض كالعادة في شأنه، ينتظر استكمال المشاورات بين المعنيين لتعبيد طريق التكليف والتأليف، حتى لا تكون الآليات الدستورية الملزِمة مرة جديدة ممراً إلزامياً نحو تشكيل متعذر، وصولاً إلى فراغ رئاسي ثمة من يخطط للوصول إليه.

لكن، بين الترسيم والاستشارات، حزورة الدولار بلا حل، وأحجية البنزين بلا أفق، بعدما تخطى سعر الصفيحة الواحدة الحدَّ الأدنى للأجور، “والحبل عالجرار”. غير ان البداية تبقى من ملف الترسيم