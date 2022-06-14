كلاس: كلام التخويف من عدم دفع الرواتب هو للاستثمار في وجع الناس

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غرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس عبرحسابه على “تويتر”، نافيا “شائعة التوقف عن دفع رواتب العاملين في القطاع العام”: “قليلا من الدماسة في فوضى الحماسة! كلام التخويف من عدم دفع الرواتب ، هو للإستثمار في وجع الناس وليس له سند ابدا . عدد كبير من الوزراء معنيون مباشرة بهذا الاستحقاق الشهري، وانا منهم.الوزارة هي مسؤولية لخدمة الناس و ليست سلطة عليه. نحنُ ننتظرُ مستحقاتِنا الماليَّة لنصرفَ و نتصرَّف على قدر الإمكان.

رواتبنا ومعاشاتنا التقاعدية ، هي مُقتطعاتٌ شهريّة دفعناها على مدى سنواتِ الخدمة الفعليَّة ، لتكونَ الذُخْرَ في زَمَنِ السَقْطِ و العُهْر ..!

أطالِبُ بمسؤولية ملاحقة كلَّ مَنْ يعتدي على كرامة الناس و يعملُ للإتجار بالخوف و التهويل ويروج للفوضى الإجتماعية و الإجرام الإقتصادي..!”.