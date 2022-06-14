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بيان لوزارة الصّحة عن جدري القردة... ماذا جاء فيه؟

14
JUNE
2022
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صدر عن وزارة الصحة، بيان جاء فيه: "يتم إبلاغ وزارة الصحة العامة عن حالات محتملة لجدري القردة، وتقوم الوزارة بتقصي الحالات وارسال العينات الى المختبر المرجعي في فرنسا، بالإضافة الى تتبع المخالطين".

وأضاف، "تذكر وزارة الصحة العامة أن مرض جدري القدرة ينتج عن فيروس ينتقل إلى الإنسان:

- إما من الحيوان إلى الإنسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض او القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس مثل: نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية (كينشاسا)، الكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى.

-إما من إنسان إلى إنسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية، الرذاذ او العلاقات الجنسية، أو غير المباشر عبر الأدوات الملوثة".

وأشار البيان، إلى أن "فترة الحضانة تمتد من 5 الى 21 يوما. وتتضمن العوارض التالية: حمى، صداع، تضخم في العقد اللمفوية، الم في العضلات، وتعب، ومن ثم طفح جلدي يتطور من بقعي حطاطي الى حويصلي بثري، يبدأ من الرأس وينتشر الى الجسم والأطراف".

وتابع، "عند التشخيص، يطلب عزل المريض طيلة فترة المرض. يعتمد العزل في المنزل في حال كانت العوارض خفيفة. ويطلب العزل في المستشفى في حال ظهور اشتراكات (التهاب الرئة)".

وأكدت وزارة الصحة في بيانها، أنه "فيما خص المخالطين المقربين، فيطلب تحديدهم ومتابعتهم 21 يوما دون اللزوم الى الحجر الصحي او المنزلي. في حال ظهور العوارض لدى المخالطين، يطلب اجراء الفحوصات المخبرية وعزلهم، ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالخط الساخن 1787".

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