خاصّ- حيدر عيسى: "تقدّمت بالطعن... وأيا تكن النتيجة سأكون دائماً الى جانب أهلي في عكار"

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أعلن حيدر عيسى للـtayyar.org الذي ترشح على لائحة التيار الوطني الحر وحلفائه في دائرة الشمال الأولى "عكار أولا"، أنه تقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري، وذلك استناداً الى أوراق ملغاة للائحة الأمر الذي جعله يخسر بفارق 87 صوتاً فقط.

ولفت عيسى الى أنه "بعد هذا الطعن يكون للذي كان أُعلن فوزه، مهلة خمسة عشر يوماً للردّ على الطعن وبعدها يصدر حكم القضاء المختصّ إمّا بإبطال نيابته وإعلان فوزي أو بالابقاء على النتائج كما هي".

وختم عيسى بالقول لموقعنا:"أيّاً تكن النتيجة أنا سأكون دائماً الى جانب أهلي في عكّار وترشحي الى الانتخابات كان أصلاً بهدف الخدمة في الشأن العام وليس غاية بحدّ ذاته...أنا فخور جدّاً بانتمائي العكّاري... هذه الأرض الخيّرة التي أنجبت أناساً خيّرين ووطنيين".