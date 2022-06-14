خاصّ- هذا ما سمعه هوكستين، والجواب الاسرائيلي بعد عشرة أيام

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أكدت مصادر مطلعة رفيعة لموقعنا أن الجواب اللبناني الموحّد الذي سمعه الوسيط الأميركي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرتكز الى أربع نقاط:

1-عدم تنازل لبنان عن كلّ ما هو يتعلق بالخط 23

2-تمسّك لبنان بكامل حقل قانا

3-رفض لبنان لأي عمل في المنطقة المتنازع عليها قبل الوصول الى حل تفاوضي

4-طلب لبنان استئناف مفاوضات الناقورة بشكل جدّي للوصول الى حلّ

وأشارت المصادر الى أن لبنان لم يقدّم ردّاً خطياً إنما شفوياً فقط حتى لا تعتبر مستنداً للتنازل عن مطالب أخرى لم تدرج في الوثيقة فتستند اليها اسرائيل في هذا الموضوع.

ولفتت المصادر لموقعنا الى أن الوسيط الأميركي قال إنه سيعطي الجواب الاسرائيلي على مطالب لبنان خلال أسبوع أو عشرة أيام لكنه لم يحدّد ما اذا كان سيتجه بعد زيارته هذه لتل أبيب أم الى الولايات المتحدة وبعدها اسرائيل.