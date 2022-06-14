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د.محمود جباعي للـtayyar.org: قد ندخل في دوامة كارثية لجهة سعر الدولار والبنزين... فماذا يدور في بال حاكم المركزي؟

14
JUNE
2022
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أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود للـtayyar.or أن سعر صرف الدولار سيرتفع أكثر بسبب الاجراءات الأخيرة التي أعلن عنها مصرف لبنان اليوم المتعلقة بوضع سقف شهري للاستفادة من سعر صيرفة للفرد بخمسمئة دولار، ما سيرفع من الطلب على الدولار بالسوق السوداء بشكل أكبر.

وتابع جباعي:"كذلك اذا تم تاكيد قرار المركزي بوقف بيع مستوردي البنزين الدولار عبر صيرفة سيعني ذلك ذهابهم مباشرة الى السوق السوداء، علماً انهم يحتاجون يوميا ما بين 12 الى 15 مليون دولار كحد أدنى، وهذا الأمر سيساهم أيضاً بمزيد من الطلب على الدولار في السوق السوداء الامر الذي سيجعل لبنان يمر بدوامة كارثية مفادها ان ارتفاع الدولار سيرفع سعر البنزين وطلب مستوردي البنزين سيرفع من سعر الدولار ما قد يأخذنا الى أرقام قياسية قريباً جداً".

وسأل جباعي ماذا يدور في بال حاكم مصرف لبنان الذي يستمر بالتخبط في سياسته المالية العشوائية، فتارة يهدر حوالى 700 مليون دولار على صيرفة في أسبوع واحد وتارة أخرى يوقف شراء البنزين عليها، ما يؤكد غياب التخطيط النقدي السليم لدى حاكم المركزي والذي هو برأي جباعي أحد أهم انهيار سعر صرف الليرة.

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