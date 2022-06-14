روّج المخدرات بسيارة مستأجرة... وقوى الأمن توقفه!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، اليوم الثلاثاء، بلاغ جاء فيه: "من خلال المتابعة والرّصد وتتبّع مروجي المخدّرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم، تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت من إلقاء القبض على أحد المروجين في محلّة مستديرة شاتيلا على متن سيّارة مستأجرة من نوع "أوبّل" لون أبيض، ويدعى: ع. ت. (مواليد عام 1994، عراقي الجنسيّة)".



وأضاف البلاغ، "بتفتيشه والسيّارة، تمّ العثور على:48 علبة تحتوي كلّ منها على حوالي 0،25 غ من مادة الكوكايين باز، 37 علبة تحتوي كلّ منها على حوالي 0،5 غ من مادّة الكوكايين،

10 علب من الحجم الكبير تحتوي كلّ منها على حوالي 1 غ من مادّة الكوكايين، مبلغ 745 دولارًا أميركيًّا، و20،760،000 ل.ل.".



وأردف، "سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".