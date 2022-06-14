living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العميد حمدان التقى سفير دولة كوبا خورخي ليون في السفارة

14
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل سعادة سفير دولة كوبا خورخي ليون كروز العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، الأمين المساعد الأخ فؤاد حسن، ومسؤول العلاقات في الشؤون الإقليمية الأخ محمد قليلات، في مقر السفارة في بيروت.

بعد اللقاء، أكد العميد مصطفى حمدان أن كوبا بقيادتها وعلى رأسها فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل، هي امتداد كفاحي للثورة الكوبية المظفرة بقيادة الثائر فيديل كاسترو، ورفاقه الثوار، الذين هزموا الامبريالية الأميركية وهيمنتها على الشعب الكوبي.

اليوم وبعد عشرات السنين من المواجهة، صمد الشعب الكوبي وحقق الإنجازات العسكرية والسياسية والاقتصادية، ليس فقط على الصعيد الكوبي إنما على مستوى العالم، حيث كانوا دائماً مع قوى الحق والحرية، فعلّموا بالمنح مئات آلاف الطلاب من مختلف الجنسيات في العالم، وأرسلوا المستشارين الثوريين لدعم الثورات ضد الاستعمار والهيمنة الأميركية، وساهموا ببناء دول حققت استقلالها وسيادتها الوطنية ونالت حريتها.

رحب حمدان بالسفير الكوبي خورخي ليون كروز، مثمناً دور السفارة الكوبية في وقوفها دائماً مع القوى الوطنية، وحرصها على الأمن والاستقرار للشعب اللبناني.

كما شكر حمدان الموقف الكوبي الثابت والدائم في دعم القضية العربية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرضها.

بدوره، أكد السفير خورخي ليون كروز على حرصه بالتواصل مع كافة الأطراف اللبنانية السياسية والاجتماعية، ودعم استقرار الوضع اللبناني الأمني والسياسي، وحرص كوبا على توطيد أواصل الصداقة مع الشعب اللبناني الصديق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout