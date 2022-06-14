العميد حمدان التقى سفير دولة كوبا خورخي ليون في السفارة

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استقبل سعادة سفير دولة كوبا خورخي ليون كروز العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، الأمين المساعد الأخ فؤاد حسن، ومسؤول العلاقات في الشؤون الإقليمية الأخ محمد قليلات، في مقر السفارة في بيروت.

بعد اللقاء، أكد العميد مصطفى حمدان أن كوبا بقيادتها وعلى رأسها فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل، هي امتداد كفاحي للثورة الكوبية المظفرة بقيادة الثائر فيديل كاسترو، ورفاقه الثوار، الذين هزموا الامبريالية الأميركية وهيمنتها على الشعب الكوبي.

اليوم وبعد عشرات السنين من المواجهة، صمد الشعب الكوبي وحقق الإنجازات العسكرية والسياسية والاقتصادية، ليس فقط على الصعيد الكوبي إنما على مستوى العالم، حيث كانوا دائماً مع قوى الحق والحرية، فعلّموا بالمنح مئات آلاف الطلاب من مختلف الجنسيات في العالم، وأرسلوا المستشارين الثوريين لدعم الثورات ضد الاستعمار والهيمنة الأميركية، وساهموا ببناء دول حققت استقلالها وسيادتها الوطنية ونالت حريتها.

رحب حمدان بالسفير الكوبي خورخي ليون كروز، مثمناً دور السفارة الكوبية في وقوفها دائماً مع القوى الوطنية، وحرصها على الأمن والاستقرار للشعب اللبناني.

كما شكر حمدان الموقف الكوبي الثابت والدائم في دعم القضية العربية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرضها.

بدوره، أكد السفير خورخي ليون كروز على حرصه بالتواصل مع كافة الأطراف اللبنانية السياسية والاجتماعية، ودعم استقرار الوضع اللبناني الأمني والسياسي، وحرص كوبا على توطيد أواصل الصداقة مع الشعب اللبناني الصديق.