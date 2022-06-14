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بري: ما تبلغه الوسيط الأميركي هوكشتاين من الرئيس عون في موضوع حقوق لبنان بإستثمار ثرواته النفطية هو متفق عليه من كافة اللبنانيين

14
JUNE
2022
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا ، اللقاء الذي استمر ساعة وعشرة دقائق اكد خلاله الرئيس بري للموفد الاميركي بأن ما تبلغه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان بإستثمار ثرواته النفطية هو متفق عليه من كافة اللبنانيين .
واشار رئيس المجلس الى ان النقاش تمحور في الشكل بالمتعلق بالجوهر والذي هو موضوع ترسيم الحدود البحرية لا سيما ان اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الاصلح في التفاوض غير المباشر استناداً الى النصوص الواردة فيه والتي تدعو الى إستمرارية اللقاءات وصولا الى النتائج المرجوة والتي تفضي الى ترسيم الحدود دون المساس بحق لبنان بالحفر ، سيما ان البلوك رقم ( 9) الذي سبق ولزم ، وما يجري الآن هو مخالف للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الاسرائيلي بالاستخراج والاعتداء الامر الذي يعرض السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الاوضاع .
وشدد الرئيس بري على انه بموازة حرص لبنان على استخراج ثرواته هو ايضاً يحرص على الحفاظ على الاستقرار .

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