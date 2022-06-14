اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في بيروت انطلقت برئاسة لبنان ومشاركة 29 دولة و4 مراقبين

A + A -

انطلقت صباح اليوم اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا “AdCom” برئاسة لبنان ومشاركة 28 دولة وهيئة دولية، في فندق “موفمبيك” في بيروت وتستمر ليومين، لمناقشة جدول أعمال يتضمن قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة عمل الوكالة وبرامجها واستراتيجياتها والخدمات التي تقدمها للاجئين والتحديات التي تواجهها والأزمة المالية.

حضر الافتتاح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، ممثل وزير الخارجية والمغتربين المدير العام للخارجية السفير هاني شميطلي، رئيس اللجنة الاستشارية رئيس لجنة “الحوار اللبناني الفلسطيني” الدكتور باسل الحسن وأعضاء وفود من 29 دولة و4 مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وفلسطين.

وتحدث في حفل الافتتاح كل من السفير شميطلي، رئيس اللجنة الاستشارية، نائب رئيس اللجنة الاستشارية القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس دايان كورنر والمفوّض العام لازاريني. بعد ذلك انطلقت الاجتماعات التي تختتم غدا الأربعاء بمؤتمر صحافي مشترك يعقده لازاريني والحسن.