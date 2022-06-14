باسيل بحث مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان مسألة ترسيم الحدود البحرية والتقى سفير اوستراليا

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى البحث في النتائج التي انتهت اليها الإنتخابات النيابية. وأثار باسيل موضوع المال السياسي كعامل مؤثر في هذا الإستحقاق.

وإتفقا على أن الأولوية يجب أن تعطى للإصلاحات المالية والإقتصادية، في موازاة أهمية الإسراع في إقرار الإصلاحات الدستورية الملحة. وشددا على مسؤولية المجتمع الدولي للضغط من أجل تحقيق تلك الأهداف، ومن أجل كشف معرقلي تنفيذ الإصلاحات، كما كشف الفاسدين والضالعين في سرقة المال العام.



وتناول الإجتماع مسألة ترسيم الحدود البحرية، في ضوء توافر فرصة حقيقية لإرساء اتفاق مستدام، مع التأكيد أن الحل لا يكمن فقط في ترسيم خطوط، بل السماح للبنان بإستخراج ثرواته النفطية والغازية.

كما عرض باسيل مع سفير اوستراليا أندرو بارنز نتائج الإنتخابات، لجهة ما اتسمت من هدوء وحرية، إنما لم تكن نتائجها عادلة. وتم التطرق الى العلاقات بين البلدين وأهمية التعاون والتشارك الإقتصادي والتجاري وتصدير المنتجات اللبنانية.