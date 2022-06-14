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الرئيس عون استقبل الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

14
JUNE
2022
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رئيس الجمهورية قدّم لهوكستين رداً على المقترح الاميركي الذي سبق للوسيط الاميركي ان قدمّه قبل اشهر
 
الرئيس عون شدد على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية وتمنى على هوكستين العودة سريعاً الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الاسرائيلي
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ، الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السيد أموس هوكستين ترافقه السفيرة الاميركية في بيروت السيدة دوروثي شيا والوفد المرافق للسيد هوكستين الذي ضم كبيرة المستشارين لمفاوضات الحدود البحرية السيدة نادين زعتر ومديرة الشؤون عبر الوطنية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن القومي السيدة ليندسي ميريل، والديبلوماسي في السفارة الاميركية في بيروت السيد هارالد اولسن. وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الوزير السابق سليم جريصاتي ، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.\
 
وخلال اللقاء شدد الرئيس عون على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، وقدم للسيد هوكستين رداً على المقترح الاميركي الذي سبق للوسيط الاميركي ان قدمّه قبل اشهر، على ان ينقل السيد هوكستين الموقف اللبناني الى الجانب الاسرائيلي خلال الايام القليلة المقبلة.
 
وقد تمنى الرئيس عون على السيد هوكستين العودة سريعاً الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الاسرائيلي. وشكر السيد هوكستين الرئيس عون على الجواب اللبناني واعداً بعرضه على الجانب الاسرائيلي في اطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
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