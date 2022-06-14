الجمهورية: حاجة "اسرائيل" إلى الغاز في البحر تكاد تُعادل او تفوق حاجة لبنان اليه

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يكشف معنيون بملف الترسيم حول مضامين بعض التقارير الغربية التي تستبعد فرضية المواجهة، وتؤكد على "انّ حاجة اسرائيل إلى الغاز في البحر تكاد تُعادل او تفوق حاجة لبنان اليه، وإنّ الطرفين لا يحبذان ان يسود التوتر المنطقة الغازيّة. يضاف الى ذلك ان كل العالم كان في حاجة الى النفط والغاز الروسي، وجاءت الحرب في اوكرانيا لتشحّ من هذا الغاز ما انعكسَ نتائج واعباء شديدة السلبية على اقتصاديات الدول، بدءا من اوروبا وصولاً الى العالم. ومع استمرار هذه الحرب تصبح الحاجة اكبر للغاز، الذي يبدو ان لا وجود بديل منه سوى الغاز الموجود في البحر اللبناني والاسرائيلي، ما يعني ان هذا الغاز اصبح حاجة عالمية، وبالتالي هو يحظى بحماية عالمية لن تسمح في اي حال من الاحوال بنشوب حرب او مواجهة حوله".