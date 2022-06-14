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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تساءلت مصادر سياسية لـ»البناء» هل يقوم الوسيط الأميركي بمحاولة جديدة لخداع لبنان بجرعات مخدر عبر إلهائه بتفعيل خط الغاز العربي وتأمين كهرباء ونفط مقابل غض النظر عن ما تقوم به «اسرائيل» من اعمال تحضيرية لبدء استخراج الغاز من كاريش؟ محذرة من أن الهدف من زيارة هوكشتاين هو احتواء ردة الفعل اللبنانية على استقدام باخرة الاستخراج الى تخوم الخط 29 وإغراء الدولة اللبنانية ببعض النفط والكهرباء عبر إعادة تفعيل خط الغاز الذي تحول الى وعد لم ينفذ من أكثر من عام لأسباب سياسية واضحة.