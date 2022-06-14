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البناء: الموقف اللبناني الرسمي يؤكد على الحقوق اللبنانية كاملة ورفض استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها

14
JUNE
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

خطفت زيارة الموفد الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي عاموس هوكشتاين الى بيروت الأضواء المحلية، حيث يجول اليوم على المسؤولين اللبنانيين للبحث بالتطورات الأخيرة على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية والعمل للتوصل الى حل للنزاع بين لبنان و»اسرائيل»، في ضوء تبلور موقف لبناني موحّد اتفق الرؤساء الثلاثة على إبلاغه لهوكشتاين خلال اللقاء به اليوم.

 

واستهل المبعوث الأميركي جولته بلقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية. ولفت إبراهيم في حديث لقناة «المنار» الى أن «اللقاء مع هوكشتاين كان جيّدا، وأبلغته أنه سيسمع موقف لبنان الموحّد حيال ملف ترسيم الحدود البحرية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».

 

وأوضحت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن الهدف من لقاءات هوكشتاين هي جس نبض موقف الدولية اللبنانية من ملف الترسيم والباخرة الاسرائيلية وتهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لباخرة استخراج الغاز الاسرائيلية في كاريش، كما أنها زيارة تمهيدية وتحضيرية للقاء بين الوسيط الأميركي والرئيس عون لإبلاغه الموقف اللبناني الرسمي الذي سيؤكد على الحقوق اللبناني كاملة ورفض استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها قبل التوصل الى حل يرضي الطرفين ويرسم الحدود بشكل واضح من خلال المفاوضات غير المباشرة».

البناء
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