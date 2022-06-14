عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 حزيران 2022

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الأخبار: «صاعقة الشمال»: دمشق تستعدّ لحرب... ولتسوية

لبنان لأميركا: قانا مقابل كاريش



سلامة يخيّر اللبنانيين: كهرباء أم بنزين؟







الديار: مُهمّة هوكشتاين «تبريد» الأجواء... لبنان يتمسّك بالخط 23... و«إسرائيل» تستعدّ «للأسوأ»

قلق جدّي من ارتفاع حدّة التوتر الإقليمي... وقائد الجيش «يتبرأ» من سجالات الترسيم

القطاع العام «مشلول» والقضاء «مُربك»...«كباش» باسيل ــ ميقاتي يُعقد الملف الحكومي



النهار: لبنان وهوكشتاين: الخط 23 وحقل قانا والتفاوض



نداء الوطن: الاستشارات: عون "يماطل" وميقاتي "مش مستعجل"

الوساطة الأميركية: "الفرصة الأخيرة"!



الجمهورية: تطمينات دولية: إحتمالات الحرب ضعيفة



البناء: جوائز الترضية الكهربائيّة الأميركيّة قيد الاختبار لبنانياً لكنها لن تنفع لتمرير الاستخراج «الإسرائيليّ» / هوكشتاين اليوم أمام معادلة: غاز «بحر صور» مقابل غاز «بحر عكا»… أو تنفجر المنطقة / سيناريو أوروبيّ بإعلان «إسرائيليّ» منح التفاوض مهلة شهرين لتعطيل اشتعال حرب إقليميّة /

اللواء: مهمة هوكشتاين للمساعدة تبدأ من «قيصر» ووحدة الموقف التفاوضي!

إضراب الإدارات يُفاقم الشلل والمالية تؤكد جاهزية الرواتب.. وملاحقة سلامة تُتعب القضاء



?l'orient le jour: Le Hezbollah a-t-il rendu la tâche d’Amos Hochstein plus ardue