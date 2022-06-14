أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 حزيران 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤول أمني إن الابتسامات التي حصدها المبعوث الأميركي في لقاءات المساء لن تنفعه في مواجهة عبوس لقاءات الصباح بالجدّية التي تنتظره في الإجابة على سؤاله التقليدي هل تريدون عصفوراً باليد أم مئة عصفور على الشجرة بالقول لا لمعادلة مئة عصفور باليد لـ»إسرائيل» وعصفور على الشجرة للبنان.



خفايا

قال مرجع نيابي إن “حبّات البونبون الكهربائيّة” التي يحملها المبعوث الأميركي لتليين الموقف تجاه مفاوضات الترسيم البحري لن تنفع هذه المرّة بتكرار حكاية إبريق الزيت فقد “سبق الفضل” وسمع لبنان وعوداً مكهربة ويرحل هوكشتاين والقضية اليوم هي هل ترحل السفينة أم يرحل هوكشتاين؟

اللواء: أسرار

همس

تجاوزت مهمة الوسيط الأميركي مسألة ترسيم الحدود، وبدأت من أن انهيار لبنان مسألة يتوقف وقفها على توفير الطاقة لقطاع الكهرباء!



غمز

كشف المعنيون في دائرة الصرفيات، بعد تدخل مسؤول كبير، أن جداول المساعدة الاجتماعية والرواتب قيد الإعداد.



لغز

يكاد لبنان يغيب عن المؤتمرات واللقاءات الدولية، وآخرها معرض ثقافي في دولة عربية شمال أفريقية!

نداء الوطن: خفايا

يلاحظ أن بعض السياسيين والنواب الجدد لا يفقهون ماهية المرسوم 6433 ولا المطلوب من السلطة أن تفعله بحيث يتحدثون عن توقيع المرسوم مثلاً لا عن إقرار التعديلات التي يجب إضافتها إليه لكي يشمل الترسيم الخط 29.

قبل يومين من انتهاء مهلة تقديم الطعون النيابية لم يتم بعد تقديم أي طعن على رغم أن الذين لم يحالفهم الحظ وقالوا إنهم سيطعنون كانوا كثيرين.

تتخوف جهات متابعة من استخدام مطار بيروت كبديل عن مطار دمشق الذي تم وقف العمل فيه بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عمليات نقل أسلحة من إيران إلى «حزب الله» في ظل تساهل روسي تسبب بسوء تفاهم مع النظام السوري.