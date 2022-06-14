الديار: هل تعطى القروض السكنيّة للفقراء أم للميسورين؟

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الديار: دموع الأسمر-

رغم الازمات التي تتوالى على البلاد، الا ان المواطن اللبناني يعيش على تحقيق بقعة امل جديدة تخفف من الاعباء المعيشية المتراكمة.



ويجري الحديث مؤخرا حول رزمة قروض ممولة من دول عربية، اضافة الى صندوق الامم المتحدة لدعم الاسر الاكثر فقرا، وتأتي هذه المبادرات لمساعدة اللبنانيين، خصوصا اصحاب الدخل المحدود، ورفع منسوب التفاؤل لدى شريحة واسعة من الشباب التي سُدّت ابواب العمل في الخارج في وجههم، خصوصا ان هذه القروض ليست للميسورين، كما جاء على لسان رئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان المدير العام انطوان حبيب.

لكن حتى الساعة يرى بعض المطلعين، ان هذه الفرصة قد لا تكون متاحة للجميع حتى لو كانوا من الفقراء، لان القروض تحتاج الى عدة شروط، ابرزها ان يكون لدى الشاب بيانات واضحة في العمل، سواء كان موظفا في القطاع العام او الخاص، لكن ماذا عن اصحاب المهن الحرة؟ كسائق «تاكسي»، او صاحب عربة جوالة او يعمل في ورش الدهان والاعمار وغيرها من المهن الحرة التي لا توفر الاوراق الرسمية لاستحصال ايا من القروض.

رغم ذلك يضع عدد من المتابعين آمالا كبيرة على هذه الفرصة، مع تأكيد ان الايام القادمة تبرهن مدى جدية هذه القروض ومن يستحقها، وهل هي فعلا مخصصة للفقراء ام الاغنياء؟ علما ان كل اللبنانيين اصبحوا من ذوي الدخل المحدود وفقراء، بعد نهب اموالهم من قبل المصارف والبنوك.

وشددت مصادر متابعة، ان الحديث عن القروض اخذ اكثر من حجمه، والخوف ان يصبح هذا الملف كباقي الملفات كقضية الدولار الطالبي وغيره، لذلك من المبكر جدا كشف جدية وحقيقة هذه القروض ولمن ستدفع، وكل ذلك يعرف في اوانه.

واكدت المصادر نفسها انه حتى الساعة لم يكشف عن الآلية لكل الراغبين بتقديم الطلبات، علما ان مصرف الاسكان اعلن منذ ايام عن اقتراب موعد اطلاق منصة الكترونية لخدمة كل الراغبين بالحصول على القروض، والتي تشمل قروض شراء منزل وترميم وتركيب طاقة. مع التأكيد انه لا يمكن لاي شخص قد استفاد سابقا من اي قرض اسكاني او مصرفي ان يملك منزلا باسمه الحصول على قرض جديد.

اما القروض المتاحة فهي:

- قرض شراء منزل، وقد خصص مصرف الاسكان مبلغا اقصاه مليار ليرة بدل شراء الشقة مساحة ١٢٠ مترا، مقسطا على 30 سنة وبفائدة لا تتخطى ٤،٩٩٪ بشرط ان لا يكون المنزل في المدن وانما في الضواحي والقرى. لذلك يهدف هذا القرض الى تثبيت المواطنين في قراهم وبلداتهم.

- قرض ترميم المنزل، فقد خصص مبلغ اقصاه 400 مليون مقسطا على 10 سنوات وبفائدة 4،99%، وحتى الساعة لم يوضح هذا البند اذا كان يشمل الترميم بناء بيت جديد.

- قروض الطاقة الشمسية فتراوح السقف المالي بين ٧٥ و٢٠٠ مليون ليرة تقسط على 5 سنوات بفائدة 4،99%.

قرض الاسكان فتح المجال واسعا للشباب اللبناني، عله يحظى بمرقد عنزة بدل السعي خلف الهجرة، لكن الامل ان تكون الشروط اكثر يسرا لاتاحة الفرصة امام شرائح واسعة من الشباب اللبناني ليمتلك بيتا في بلده، ولحل ازمة السكن وتداعياتها.