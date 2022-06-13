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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اكشفت مغارة في البقاع الغربي

13
JUNE
2022
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قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني باستكشاف المغارة الواقعة في جبل بلدة خربة قنفار قضاء البقاع الغربي بالتعاون مع ناشطين بيئيين و البلدية.

وتقع المغارة على ارتقاع 1100 متر عن سطح البحر، يتم الوصول اليها عبر السير على الاقدام ومن ثم الزحف 10 امتار (متقطعة)، ومن ثم التسلق إلى ارتفاع 3 امتار في المرحلة الاولى و 4 امتار في المرحلة الثانية، ثم النزول بواسطة الحبال لعمق 4 امتار، ثم الهبوط لحوالي 10 امتار الى ان يتم الوصول الى الشلال (المسافة التقريبية من باب المغارة الى الشلال حوالي 100 متر).

وقد بدا واضحا نقاوة المياه وبرودتها وسرعة هبوطها من الشلال الذي هو عبارة عن قسمين: قسم غزير تم تقديره بحوالي 150 ليتر في الثانية وقسم ضعيف بحولي 20 ليتر في الثانية. وعند نقطة مصب الشلال تتشكل بركة صغيرة بطول ثلاثة امتار وعرض مترين تقع في تجويف صخري. وقد تم أخذ عينة من المياه لتحليلها في مختبرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

هذا وتتميز المغارة بالتكونات الصخرية والكلسية الشبيهة بمغارة جعيتا والتي تتقلص كل ما تم التعمق الى داخلها وصولا الى المياه والشلال.

المنطقة جبلية بامتياز تتميز بالهدوء والهواء المنعش واللطيف (صيفا) يتخللها الصخور واشجار السنديان والزعرور.

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