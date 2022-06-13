اللواء ابراهيم: أبلغت هوكشتاين بأنه سيسمع موقف لبنان الموحّد من الرئيس عون

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إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه بعد ظهر اليوم الإثنين، وفدا أميركيا برئاسة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين وحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

وبعد اللقاء أشار المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم في حديث لقناة "المنار" الى ان اللقاء مع المبعوث الاميركي لترسيم الحدود اموس هوكشتاين كان جيّدا، وأبلغته أنه سيسمع موقف لبنان الموحّد حيال ملف ترسيم الحدود البحرية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.