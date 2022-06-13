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"مياه لبنان الشمالي" تؤكد ان المياه الموزعة للمشتركين نظيفة وصالحة للشرب والاستعمال المنزلي

13
JUNE
2022
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أعلنت “مؤسسة مياه لبنان الشمالي” في بيان، أنه “بعد التداول بأخبار مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اختلاط مياه المجارير بمياه نبعي هاب وابو حلقة، تعلم المؤسسة جميع المشتركين بالمياه في مدينة طرابلس وجوارها بما يلي:

1- ان المياه الموزعة للمشتركين نظيفة وصالحة للشرب والاستعمال المنزلي وهي تخضع لكافة مراحل المعالجة من ترسيب وفترة وتعقيم وانه يتم التاكد يوميا من نظافة وسلامة المياه بواسطة مختبر المؤسسة المركزي.

2- ان مياه نبع هاب تصل الى محطة المعالجة في محلة البحصاص عبر نفق مجرى آمن يعلو مجرى وادي هاب باكثر من 30 مترا، وان نبع ابو حلقة يبعد كثيرا عن وادي هاب.

كما تنبه المؤسسة جميع المشتركين بالمياه، تداركا للازمة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع كلفة تأمين المازوت الى ضرورة اتخاذ التدابير التالية:

1- وضع خزانات مياه ارضية في المباني وعدم انتظار المواءمة بين الكهرباء والتغذية بالمياه.
2- ترشيد الاستهلاك الى اقصى حد.
3- دفع المستحقات للمؤسسة لتتمكن من الاستمرار في الخدمة، خاصة وانه من دون كهرباء ومن دون امكانية لشراء المازوت لن تتمكن المؤسسة من تأمين الخدمة.

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