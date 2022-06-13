قتيل وجرحى في اشكال بلدة الدوير!

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قتل شاب وأصيب 3 أشخاص في اشكال وقع في بلدة الدوير الجنوبية - قضاء النبطية.

وفي التفاصيل التى نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام فان شجارا وقع بين أ. س. قانصو وابنه وبين جارهم من آل قبيسي (من بلدة الشرقية وسكان الدوير) ما لبث أن تطور الخلاف، لدى حضور شبان لمساندة قبيسي، حيث أقدم قانصوه على اطلاق النار من رشاش حربي، وصودف وجود الشاب ح.م.س. رمال (المعروف بحسين برق (45 عاما) وكان يعمل على فض الاشكال فأصيب ب7 طلقات في صدره وبطنه. كما أصيب 3 أشخاص من آل قبيسي وتم نقلهم جميعا الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول حيث فارق رمال الحياة.



وحضرت الى بلدة الدوير قوة كبيرة من الجيش وتمركزت قرب منزل المغدور والقاتل وعملت على تخفيف التوتر الذي تشهده البلدة.