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اضراب عام في الادارة العامة

13
JUNE
2022
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التزمت الدوائر الرسمية في مختلف المناطق قرار رابطة موظفي الادارة العامة بالدعوة الى الاضراب المفتوح بدءا من اليوم، “احتجاجا على الاوضاع المتردية، وفي ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم المعيشية وفي مقدمتها تصحيح الاجور وزيادة بدل النقل وتحسين التقديمات”، فيما سجلت بعض الاستثناءات لتلبية الحاجات الملحة والضرورية للمواطنين، وذلك بحسب تقارير مندوبي “الوكالة الوطنية للاعلام”.

صيدا

ففي صيدا، شهدت دوائر السرايا اقفالا شبه تام، فيما التزمت ادارات الزراعة، الصناعة، العقارية، المالية، المساحة ، النفوس ، الاشغال ، الاقتصاد والصحة للمرة الاولى تعبيراً عن “عدم قدرة طاقمها الاداري والطبي والرقابي من الاستمرار على هذا المنوال”، اما ادارة العمل فقد فتحت مكاتبها امام المواطنين وكذلك الامر بالنسبة لتعاونية موظفي الدولة، وذلك لاستقبال مختلف المعاملات .

ومع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية لشهادتي البريفيه والثانوية عمل فريق من الموظفين في دائرة التربية لتأمين الاستعدادات اللوجستية والادارية حرصاً على مصلحة الطلاب ومستقبلهم ، واقتصر حضور موظفي التنظيم المدني و محافظة الجنوب على الامتناع عن استقبال المعاملات وتسيير الاعمال الادارية .

النبطية

كذلك، التزمت الدوائر الرسمية في النبطية بشكل شبه تام بالاضراب، واقفلت الدوائر في السرايا ابوابها، فيما داوم محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه في مكتبه وسجل التزام مصلحة الصحة العامة والمالية الاقليمية ومصلحة الزراعة وتسجيل السيارات ، وكان الالتزام جزئيا في دائرة مياه النبطية وقصر العدل.

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اما الموظفون في مكاتب اوجيرو فقد داوموا بشكل عادي، وفتحت تعاونية موظفي الدولة – مكتب الاستشفاء استثنائيا للحالات الطارئة.

تبنين

وفي سرايا تبنين اقفلت دائرة الشوون الاجتماعية ابوابها، فيما الدوائر الباقية تمارس عملها بشكل طبيعي، وفي سرايا بنت جبيل لم يقفل سوى مكاتب النفوس والمساحة والمالية وباقي المكاتب فتحت ابوابها كما المدارس.

عاليه

كذلك لبى موظفو سرايا عاليه دعوة الرابطة الى الإضراب وامتنعوا عن الحضور إلى مكاتبهم مطالبين ب”الحصول على حقوقهم الخاصة وتعديل الرواتب والأجور”.

صور
وفي صور، اقفلت معظم الدوائر الرسمية ابوابها وخصوصاً تلك الموجودة في السرايا، بالإضافة الى القطاعات الأخرى مما شكل ضغطاً على تسيير عمل المواطن.

الهرمل

اما في الهرمل قد اقفلت السرايا ابوابها امام المواطنين.

بعلبك

وفي بعلبك التزمت دوائر المحافظة والإدارات العامة دعوة الرابطة إلى الإضراب المفتوح، وامتنع الموظفون عن الحضور إلى مكاتبهم، باستثناء المنطقة التربوية التي يسير فيها العمل بشكل طبيعي لتلبية متطلبات المدارس والطلاب وأولياء الأمور، لا سيما ما يتعلق بالإفادات والتحضيرات لإجراء إمتحانات الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة، وكذلك تعاونية موظفي الدولة التي فتحت أبوابها لاستقبال المعاملات.

كما التزم الإضراب عمال وموظفو بلدية بعلبك، وبلديات قرى القضاء.

 

جبل لبنان

كذلك التزم موظفو سرايا بعبدا والدائرة الصحية والمنطقة التربوية الإضراب، ولم يحضروا إلى مكاتبهم، فيما الدائرة المالية في جبل لبنان لا تعمل يوم الاثنين.

الكورة

وقد شهد اليوم الاول للاضراب في قضاء الكورة التزاما تاما، اذ اقفلت سرايا اميون ابوابها وبدت خالية من الموظفين والمواطنين.

المتن
وفي المتن لبى موظفو الادارات العامة الدعوة الى الإضراب ولم يحضروا الى مكاتبهم ، فاقفلت السرايا الجديدة ابوابها وكذلك الدوائر العقارية في الزلقا ودائرة النفوس في بكفيا.

طرابلس

اما في طرابلس، فقد امتنع موظفو القطاع العام عن الحضور الى دوائر عملهم ، فيما اعلن ممثلو رابطة موظفي القطاع العام الالتزام التام بالاضراب.

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