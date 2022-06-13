بشرى سارة من "مصرف الاسكان" لذوي الدخل المحدود

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کشف رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان ومديره العام انطوان حبيب عن رزمة قروض خصصها مصرف الإسكان لمساعدة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود.

وقال حبيب، في تصريح صحفي، إن مصرف الإسكان بصدد إطلاق موقع الكتروني لخدمة الراغبين بتقديم طلب للحصول على قروض، والتي تشمل قرض شراء منزل، وقرض ترميم وقرض لتركيب الطاقة الشمسية".

وعدّد حبيب انواع القروض وشروطها، مشيراً إلى أن "هذه القروض هي حصرًا للمواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود فقط، وشرط ألا يكون قد استفاد سابقاً من أي قرض إسكان، وأن لا يملك منزلاً مسجّلاً باسمه على الأراضي اللبنانية كافة".