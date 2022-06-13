متى ينحسر المنخفض الجوي؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا، ثم تعود درجات الحرارة للارتفاع وتعود الى معدلاتها اعتبارا من يوم الخميس.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تنشط الرياح فترة قبل الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.



الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، و يتكون ضباب محلي على المرتفعات

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبال من 16 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة تتراوح سرعتها بين 25 الى 50 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: مائج اجمالا، رارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,26

– ساعة غروب الشمس: 19,50