إدكار طرابلسي: نثني على حكمة فخامة الرئيس ونشدّد على أهمية وحدة الصف في الدفاع عن المصلحة الوطنية

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أثنى النائب الدكتور ادكار طرابلسي على حكمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأمانته في الدفاع عن حقوق لبنان في موضوع الترسيم، وشدّد على أهمية وحدة الصف اللبناني في الدفاع عن المصلحة الوطنية العليا.

ووجّه النائب طرابلسي كلمة شكر للزملاء النواب الذين انتخبوه الى عضوية لجنتي التربية والمهجرين، والذين زكّوه الى موقع المُقرّر في لجنة التربية.

وكان طرابلسي قد وعد في مقابلة تلفزيونية استمراره في حمل الملف التربوي والوقوف الى جانب الأهل والمعلّمين ومساعدة القطاع التربوي لمواجهة التحديات التي يعاني منها والضغط لتنفيذ الهوية التربوية لمساعدة جميع اللبنانيين في تعليم اولادهم.

وتعهد النائب طرابلسي ايلاء التعليم المهني والتقني والزراعي أقصى اهتماماته لتطويره وجعله المقصد الأول للطلاب الذي منه يعبرون الى أسواق العمل والانتاج. وفي ملف المهجرين، أكّد طرابلسي متابعته لبعض الملفات العالقة وتلك التي كان ابتدا العمل عليها في الدورة السابقة.