living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب جورج عطالله: لا يمكن التعاطي مع ملف ترسيم الحدود بخفة وتسييس كباقي الملفات في البلد

13
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف النائب جورج عطالله ل"صوت المدى" أن ملف ترسيم الحدود لا يمكن التعاطي معه بخفة وتسييس كباقي الملفات في البلد، ويجب التعاطي معه على مستوى عال من المسؤولية والحرفية والتقنية

وأضاف أن التوافق للوصول الى موقف موحد للدولة اللبنانية بقيادة الرئيس عون هو التعاطي الأمثل يخدم المصلحة اللبنانية العليا وهذا هو المعيار التي يجب اتباعه وفقا للأمور التقنية التي تحفظ حقوق لبنان

واعتبر أن الحديث عن صفقة تبادل بين الخط 29 ورفع العقوبات عن النائب جبران باسيل هو تدني بالمستوى الأخلاقي ولا جدوى من الرد عليه وأن ملف ترسيم الحدود تقني، وهناك أخطاء ارتكبت على أيام السنيورة، وتم تصحيحها. وقيادة الجيش قالت لدينا حقوق تتجاوز الخط 23، فسأل الرئيس عون عما إذا كانت الحقوق تصل الى الخط 29، أجابت قيادة الجيش أن الحقوق لن تتخطى هذا الخط، لذلك وضع خط 29 كحد أقصى للتفاوض ,فالوزير باسيل يقول أن لدينا حقوق لا يحق لأحد انتزاعها منا، لذلك وضع معادلة ما في قانا أي ما في كاريش، وأتمنى على الدولة أن تتبنى هذه المعادلة التي ستقدم الملف

كما اعتبر أنه يجب فصل المواقف الشخصية من ميقاتي عن الأمور السياسية، ولكن هذا لا يدفعنا بإعطائه الثقة لدورة جديدة برئاسة الحكومة، وسيكون لدينا جملة اتصالات لدراسة الوضع لترشيح شخصية أو لتبني شخصية

وكشف عطالله أن الرئيس عون سيبادر للقاء النواب السنة للاطلاع على موقفهم حفاظاً على التمثيل السنى الصحيح

واعتبر أن من غير الممكن اليوم أن تتعاطى الحكومة بخفة مع ملفات أساسية كالكابيتال كونترول وخطة التعافي وغيرها من الملفات على المستوى الوطني كملف النزوح السوري، ونحن لا نرى أن الحكومات الأخيرة تعاطت مع هذه الملفات بجدية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout