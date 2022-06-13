الرئيس عون يقود ملف الترسيم من دون الخضوع لكل أشكال الابتزاز أو المزايدات

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أفادت مصادر مطّلعة لـ “الأخبار”، ان مشاورات مكثفة جرت الأسبوع الماضي معظمها بعيد عن الأضواء، واتفق على أن يقود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهمة ملف ترسيم الحدود من دون الخضوع لكل أشكال الابتزاز أو المزايدات أو محاولات حشر لبنان لجرّه الى تنازلات أو الى مواجهات غير محسوبة، فيما أكّدت قيادة المقاومة للجهات المعنية في لبنان أنها جاهزة لتحمّل المسؤولية ربطاً بالموقف الذي يصدر عن الحكومة.

وعليه، أكّدت أوساط معنيّة بالملفّ أن الوسيط الأميركي آموس هوكستين «سيستمع إلى موقف لبناني موحّد» على اقتراح الخط 23 معدلاً الذي قدّمه الى لبنان في شباط الماضي.