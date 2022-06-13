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الوطن السورية: تزامناً مع احتفال روسيا بيومها الوطني، يحط في دمشق اليوم وفد روسي كبير للمشاركة في فعاليات الاجتماع الرابع السوري – الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين الذي ينطلق غداً.

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن فعاليات الاجتماع الرابع والممتدة حتى الـ١٧ من الشهر الجاري، ستجري بمشاركة عدد من الوزارات والجهات العامة وبحضور وفد روسي كبير.

مصادر «الوطن» أشارت إلى أن الفعاليات ستشمل توزيع مساعدات إنسانية روسية في حلب ودمشق والزبداني، وعقد مباحثات مشتركة بين الوفود الروسية ونظيرتها السورية في مجالات الصحة والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجال التعليم والبحث العلمي.

كما سيعقد الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين السورية والروسية في «قصر المؤتمرات – إيبلا» الخميس المقبل، حيث سيشارك عدد من الحضور عبر تقنية الفيديو، وسيشارك في هذا الاجتماع إضافة إلى ممثلي الجانبين الروسي والسوري، ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية العاملة في سورية.