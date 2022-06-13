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عناوين الصحف الأثنين 13 حزيران 2022

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الأخبار: سوريا وحلفاؤها: قرار المواجهة أقرب

المعركة الفاصلة اليوم بين القضاء والحاكم

لا صندوق مشترك، لا تراجع عن الـ 23، لا تنقيب إسرائيلي قبل الاتفاق: موقف لبناني موحّد وراء عون

 

 

النهار: "توحيد" الموقف من الترسيم وأسهم ميقاتي ترتفع

 

 

 

الديار: عقبات كثيرة تواجه الملف الحكومي... والاستشارات رهينة التأليف قبل التكليف
هوكشتاين في بيروت «يلعب» على الموقف اللبناني «غير الموحّد»
فشل ذريع للسلطة... الأسعار ترتفع بشكل كبير والمرتبة الأولى للمولّدات

 

 

 

الجمهورية: إستشارات التكليف... ميقاتي متقدم

فصل لبنان جزئيًا عن المنطقة

 

 

 

البناء: كوخافي يستقبل هوكشتاين بتهديد لبنان بقصف مدمِّر إذا وقعت الحرب… دون التعليق على السفينة / باسيل يكشف عن تفاهم عون وميقاتي وعلاقة العقوبات بملف الغاز… «إسرائيل» عاجزة عن الحرب / فرنجيّة: نحن والمقاومة متفقون على وحدة لبنان وعروبته… وحزب الله لا يحتاج إلى غطاء /

 

 

 

اللواء: أجوبة هوكشتاين اليوم تفتح باب مجلس الوزراء لاعتماد الخط 29
باسيل يُقدِّم أوراق اعتماده للرئاسة.. والمودعون يحاولون اقتحام منزل صفير

 

 

 

نداء الوطن: باسيل "يخوّن" ميقاتي ويرسم معادلة "السراي مقابل المركزي"

"الأجندة العونية" للقاء هوكشتاين: "التحريض" على قائد الجيش!

 

 

 

l'orient le jour: La gauche unie et le camp Macron au coude-à-coude

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