عناوين الصحف الأثنين 13 حزيران 2022

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الأخبار: سوريا وحلفاؤها: قرار المواجهة أقرب

المعركة الفاصلة اليوم بين القضاء والحاكم



لا صندوق مشترك، لا تراجع عن الـ 23، لا تنقيب إسرائيلي قبل الاتفاق: موقف لبناني موحّد وراء عون





النهار: "توحيد" الموقف من الترسيم وأسهم ميقاتي ترتفع

الديار: عقبات كثيرة تواجه الملف الحكومي... والاستشارات رهينة التأليف قبل التكليف

هوكشتاين في بيروت «يلعب» على الموقف اللبناني «غير الموحّد»

فشل ذريع للسلطة... الأسعار ترتفع بشكل كبير والمرتبة الأولى للمولّدات

الجمهورية: إستشارات التكليف... ميقاتي متقدم

فصل لبنان جزئيًا عن المنطقة

البناء: كوخافي يستقبل هوكشتاين بتهديد لبنان بقصف مدمِّر إذا وقعت الحرب… دون التعليق على السفينة / باسيل يكشف عن تفاهم عون وميقاتي وعلاقة العقوبات بملف الغاز… «إسرائيل» عاجزة عن الحرب / فرنجيّة: نحن والمقاومة متفقون على وحدة لبنان وعروبته… وحزب الله لا يحتاج إلى غطاء /

اللواء: أجوبة هوكشتاين اليوم تفتح باب مجلس الوزراء لاعتماد الخط 29

باسيل يُقدِّم أوراق اعتماده للرئاسة.. والمودعون يحاولون اقتحام منزل صفير

نداء الوطن: باسيل "يخوّن" ميقاتي ويرسم معادلة "السراي مقابل المركزي"

"الأجندة العونية" للقاء هوكشتاين: "التحريض" على قائد الجيش!

l'orient le jour: La gauche unie et le camp Macron au coude-à-coude