أسرار الصحف الأثنين 13 حزيران 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابيّ إن الوسيط الأميركي سيسمع في بيروت ربطاً واضحاً بين المفاوضات حول الترسيم وملف استخراج الغاز من حقل كاريش والحقول اللبنانيّة غير المتنازع عليها وإنه سيفهم من مضمون الكلام أن الفشل في جولته هذه سيدفع بالمنطقة نحو المجهول وخروج الأمور عن السيطرة.



خفايا

قالت مصادر حزبيّة شاركت في مسيرة الناقورة الاحتجاجيّة حول ملف ترسيم الحدود إن الذين دعوا إليها تخلوا عنها وغاب رموزهم عن المشاركة بطلب وضغط من النائبة التي تترأس تكتل نواب التغيير تحت شعار أن حزب الله سيوظّف التظاهرة التي ستغضب أصدقاء لبنان عربياً ودولياً.

اللواء: أسرار

غمز

لم تُفلح المساعي التي تبذل من أكثر من طرف في إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية بين رئيس تيار سياسي ونائب سابق لم ينجح في الإنتخابات الأخيرة!



لغز

يتحدث القائمون على تنظيم المؤتمر العام لتيار المستقبل عن حرص الرئيس سعد الحريري على الحضور شخصياً وإدارة إجتماعات المؤتمر!

نداء الوطن: خفايا

تعليقاً على قول نواب من التغييريين أنهم لن يسموا الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة رأت أوساط سياسية أن الأهم تسمية من سيكلف، واتفاق التغييريين كلهم على اسم واحد من دون التوافق مع المعارضة للسلطة القائمة يسمح لها بتسمية ميقاتي أو أي شخص آخر.