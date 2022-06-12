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خاص tayyar.org - الحكومة تجتمع لتعديل الحدود وفق الخط ٢٩!

12
JUNE
2022
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كشف مرجع معني لـtayyar.org أن لبنان قد يقدم على مفاجأة غير متوقعة أو محسوبة في حال تأكد له عدم التجاوب الأميركي مع مقاربته في ملف الترسيم البحري ومنحه حقل قانا كاملا انطلاقا من الخط ٢٣.

 

وتمنّع المرجع المعني عن الإفصاح عن ماهية هذا الإجراء الذي قال إن ثمة إجماعا رسميا عليه في حال تبيّن أن جعبة المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الطاقة الدولية آموس هوكستين خلت مما يراعي المصالح اللبنانية الإستراتيجية في المكامن النفطية والغازية جنوبا. وأشار في الوقت عينه الى أن استقدام اسرائيل المنصة العائمة الى حقل كاريش قد يكون الغرض منه الضغط لتحريك التسوية الحدودية أكثر منه رغبتها في بدء إنتاج الغاز.


وعلم tayyar.org، في هذا السياق، أن الإجراء الذي تحدث عنه المرجع هو على الأرجح عبارة عن اجتماع عاجل للحكومة تقرّ فيه تعديل الحدود البحرية الجنوبية بما يأخذ في الإعتبار الخط ٢٩، ومن ثم تودع الحدود الجديدة في الأمم المتحدة كوثيقة يُبنى عليها في إشهار الخلاف مع تل أبيب وفرض ربط نزاع يؤدي حكما الى شلّ أو تعليق أي أعمال اسرائيلية في كامل المناطق الحدودية.

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