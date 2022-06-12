فرنجية: "نحن وإياكم والزمن طويل"..

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علن رئيس تيار "المردة"، سليمان فرنجية، بعد قداس عشية ذكرى "مجزرة إهدن" أن "هذه الذكرى هي التي تحيي نفسها وتؤكّد على الذاكرة ونحن غفرنا وتخطّينا هذه المرحلة ونتطلّع إلى المستقبل ولكن ما نسينا".

وأضاف فرنجية: "حاولوا الإلغاء مراراً واليوم نفسهم الذين يحلمون بالتقسيم والانعزالية يقولون إنّنا و"التيار الوطني الحرّ" نشكّل الغطاء المسيحي لسلاح حزب الله وللبديل عن الدولة ولكن "الحزب" لا يحتاج إلى غطاء ونحن مع وحدة لبنان وعروبته وكل ما يوحد البلد ونلتقي مع المقاومة على هذا المشروع".

وقال: "من يحاولون الغاءنا نقول لهم نحن واياكم والزمن طويل وسنواجه بالايجابية وليس بالسلبية".

واعتبر أن "من يطرحون أنفسهم مواجهة سيواجهون طواحين الهواء لأنّ مواجهاتهم وهمية".

وعن الإنتخابات النيابية، قال فرنجية: "نحن لم نخسر وكنّا "عكس السير" في الانتخابات والأسهل كان السير مع الموجة ولكننا سرنا عكس الموجة".

وأضاف: "نخسر مقعداً أو آخر ولكن المستقبل أمامنا فـ"ارتاحوا" ولن ينالوا ما يحلمون به ونحن نحبّ وطننا ولذلك لن نفشل".