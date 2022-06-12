نصار ناعيا كريدي وطياح: فاجعة كبيرة ومأساة لبنانية

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نعى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار رجلي الأعمال اللبنانيين شادي كريدي وطارق طياح، وكتب على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي: “فاجعة كبيرة ومأساة لبنانية بفقدان الصديقين شادي كريدي وطارق طياح إلى جانب الضحايا الذين كانوا على متن المروحية المنكوبة في إيطاليا، فأثناء تواجدي في إيطاليا في زيارة عمل لأيام معدودة، وقعت الكارثة وتابعتها لحظة بلحظة على أمل الوصول إلى الخبر اليقين بخلاصهم بخير وسلامة، إلا أن النتيجة كانت كصاعقة علينا جميعا”.

وأضاف: “الرحمة والمغفرة لروحهما ولجميع الضحايا، والصبر والسلوان لعائلتهما”.