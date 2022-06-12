بوشكيان: لبنان بجميع أبنائه وطوائفه يعزّي بخسارة طياح وكريدي

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علّق وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان على مقتل طارق طياح وشادي كريدي في حادثة تحطّم المروحيّة في ايطاليا، وقال: “كارثة جديدة ومؤلمة ومفجعة تلحق باللبنانيين. تزيد خسائرهم بالأرواح. تصيب لبنان مقتلاً بطاقات شابّة ومبدعة. تفتّش في أصقاع الدنيا عن الطموح والنجاح لتُجيِّره وتسجّله باسم لبنان. هذا هو لبنان وهؤلاء هم اللبنانيّون المبدعون الخلّاقون أصحاب الجرأة والاقدام والمغامرة.”

أضاف بوشكيان: “لبنان بجميع أبنائه وطوائفه يعزّي بخسارة الشابّين المغامرين في سبيل الانماء الصناعي. ونتقدّم إلى أهاليهم وعائلاتهم وأصدقائهم ومعارفهم وزملائهم سائلين الله لهم الرجاء والعزاء والسلوان. التعازي القلبيّة إلى عائلتهم الحاضنة في مجموعة اندفكو للانماء الصناعي وعلى رأسها النائب نعمة افرام الرائد هو وعائلته في النشاط الصناعي والانتاجي”.